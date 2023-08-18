На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

В четверг, 17 августа, было совершено покушение на убийство исполняющего обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Заказчиками якобы стали "схемщики, которые потеряли бизнес и перешли границу".

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Об этом заявил нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В Telegram-канале он опубликовал фото задержания злоумышленников (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, покушение на Сокура было совершено в центре Киева в четверг, в 07:50. Налоговика удалось спасти благодаря слаженным действиям профессионалов из Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Гетманцев утверждает, что слухи об этом начали распространяться со вчерашнего дня, но "полиция просила" до утра не разглашать никакой информации.

Злоумышленников, которые были исполнителями покушения на Сокура, задержали, они дают показания о заказчиках. Их нардеп охарактеризовал как "схемщиков", которые потеряли "бизнес" и перешли границу.

"Если вы вдруг хотели узнать, чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день. И мы точно не остановимся", – высказался Гетманцев.

Заметим, что в открытом доступе практически нет публичных фото и биографии Евгения Сокура. Известно, что и. о. заместителя главы ГНСУ он является около трех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле десятки топ-чиновников Госналоговой службы Украины засветились в Вене во время празднования дня рождения и. о. главы ГНСУ Татьяны Кириенко. Они ездили в Австрию якобы в командировку, поэтому путешествие, вероятно, оплатили из своего кармана граждане Украины.

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