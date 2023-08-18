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На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
10,7 т.
На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

В четверг, 17 августа, было совершено покушение на убийство исполняющего обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Заказчиками якобы стали "схемщики, которые потеряли бизнес и перешли границу".

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Об этом заявил нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В Telegram-канале он опубликовал фото задержания злоумышленников (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, покушение на Сокура было совершено в центре Киева в четверг, в 07:50. Налоговика удалось спасти благодаря слаженным действиям профессионалов из Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

Гетманцев утверждает, что слухи об этом начали распространяться со вчерашнего дня, но "полиция просила" до утра не разглашать никакой информации.

На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

Злоумышленников, которые были исполнителями покушения на Сокура, задержали, они дают показания о заказчиках. Их нардеп охарактеризовал как "схемщиков", которые потеряли "бизнес" и перешли границу.

На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

"Если вы вдруг хотели узнать, чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день. И мы точно не остановимся", – высказался Гетманцев.

На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

Заметим, что в открытом доступе практически нет публичных фото и биографии Евгения Сокура. Известно, что и. о. заместителя главы ГНСУ он является около трех месяцев.

На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото
На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото
На замглавы Налоговой службы Украины совершено покушение: появились подробности. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле десятки топ-чиновников Госналоговой службы Украины засветились в Вене во время празднования дня рождения и. о. главы ГНСУ Татьяны Кириенко. Они ездили в Австрию якобы в командировку, поэтому путешествие, вероятно, оплатили из своего кармана граждане Украины.

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