Суд приговорил к пожизненному рецидивиста, убившего женщину за имущество в 828 гривен

Житель города Синельниково Днепропетровской области, задушивший женщину за имущество стоимостью 828 гривен, приговорен к пожизненному лишению свободы. Также у него конфискуют все имущество.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Ранее мужчина уже был неоднократно осужден за совершение разбойных нападений.

В ноябре 2016 года злоумышленник проник в квартиру своей знакомой и решил по корыстным мотивам лишить ее жизни.

Он одной рукой сжал шею потерпевшей, а другой обмотал ее лицо и руки липкой лентой. Мужчина удерживал женщину до наступления смерти в результате механической асфиксии.

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После этого он завладел имуществом убитой на сумму 828 гривен.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества является справедливым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева трое неизвестных напали на мужчину, который нес домой крупную сумму. До этого он пользовался услугами нелегального обменника.

Из автомобиля, стоявшего поблизости, выскочили трое мужчин в масках-балаклавах, сбили пострадавшего на асфальт, избили и вырвали сумку с деньгами. Добычей преступников стал 1 миллион 900 тысяч гривен.