Суд подтвердил законность конфискации у Кивы дохода от жомовой ямы: адвокаты пытались выдвинуть новую версию

Суд отказал адвокатам народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы и подтвердил решение о конфискации у него необоснованного актива от аренды жомовой ямы. Речь идет про 1,25 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия коррупции в Telegram в среду, 27 октября. Такое решение приняли судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко.

Как отмечается в сообщении, защитники политика утверждали, что аренда якобы была такой дорогой, поскольку под ямой находится целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов). Они потребовали у суда возобновить следствие и провести соответствующую экспертизу.

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В то же время следователями было установлено, что в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет упоминаний о якобы подземных хранилищах.

Так, ходатайство адвокатов Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения и подтвердила решение первой инстанции, принятое 13 августа 2021 года. Тогда ВАКС удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании этих средств с Кивы в доход государства.

Тогда было установлено, что за аренду представитель ОПЗЖ противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тысяч гривен было зачислено на банковский счет нардепа как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

"Это первый миллион, который Украина получит в бюджет посредством инструмента гражданской конфискации необоснованных активов", – говорится в сообщении ГПК.

Bihus.Info ранее выяснил, что фирма, якобы арендовавшая жомовую яму у Кивы, фигурирует в уголовном деле как фиктивная, "а сама яма давно поросла сорняком".

В январе 2021 года журналисты-расследователи сообщили, что указанная компания была основана жителем ЛНР, который симпатизирует террористам. Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Кива обнародовал декларацию о доходах за 2020 год. Он отметил, что заработал 454 тысячи гривен, а наличными в банке он держит 425 тысяч гривен. Однако из декларации Кивы исчезла жомовая яма, которую он сдавал в аренду.