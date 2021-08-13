Суд постановил конфисковать у Кивы доходы за жомовую яму: появились подробности

Высший антикоррупционный суд Украины постановил конфисковать у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы доходы от сдачи в оренду жомовой ямы. Установлено, что он получил необоснованный актив в сумме более 1,2 млн гривен.

Об этом сообщается в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 13 августа ВАКС удовлетворил иск САП о взыскании этих средств с Кивы в доход государства.

В ведомстве напомнили, что нардеп, несмотря на то, что он не является владельцем жомовой ямы в Полтавской области и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению ею, передал эту яму в аренду субъекту хозяйствования, имеющему признаки фиктивности.

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За аренду Кива противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 000 гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за безналичные банковские операции.

Представительство государства в суде по этому делу осуществлялось прокурорами САП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Bihus.Info выяснил, что фирма, которая якобы арендовала жомовую яму у Кивы, фигурирует в уголовном деле как фиктивная, "а сама яма давно поросла бурьяном".

В январе 2021 года журналисты-расследователи сообщили, что указанная компания была основана жителем "ЛНР", который симпатизирует террористам. Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.