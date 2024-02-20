Суд по захвату земли в Национальном парке 'Голосеевский' длится год: кто и как затягивает дело

Сегодня в 12:00 в Святошинском районном суде Киева продолжится рассмотрение дела о захвате земли в Национальном парке "Голосеевский" бывшим начальником Святошинской районной милиции Анатолием Миколайцем. Иск подала Святошинская окружная прокуратура.

Она требует освободить от самовольной застройки земли Святошинского лесничества, на которых и находится парк.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

А где судебное дело?

20 февраля в 12:00 состоится очередное заседание по делу №759/2826/23 от 14.02.2023 г. Судья Александр Журибеда, а иск подал руководитель Святошинской окружной прокуратуры Киева и Киевская городская администрация.

Суть в том, что бывший начальник Святошинской районной милиции Анатолий Миколаец, являясь еще до недавнего времени владельцем ООО "Затишок и Ко", построил на территории заповедника ресторан. Этот объект он получил по некоему судебному решению №2-2027 от 25.11.2010 г. Брянковского городского суда Луганской области, которое вызывает сомнения.

Его сын Дмитрий Миколаец по этому же решению получил еще 15 объектов недвижимости, и почти все они находятся в Святошинском районе Киева.

Дело в том, что с 2014 года город Брянка находится на временно неконтролируемой территории Украины.

В Едином государственном реестре судебных решений нет решения №2-2027 от 25.11.2010 г. Брянковского городского суда.

Рассмотрение дел, подсудных Брянковскому суду, происходило в Лисичанском городском суде (после полномасштабного вторжения этот город оказался в оккупации).

Но еще летом 2021 года редакция получила ответ из Лисичанского городского суда, в котором говорилось, что дела Брянковского городского суда Луганской области в Лисичанском городском суде Луганской области не получали, местонахождение дел неизвестно, автоматизированная система документооборота введена там с 2011 года. И регистрация дела в отношении Миколайца Дмитрия Анатольевича там не установлена.

Получается, что "судебное дело" находится неизвестно где.

Регистратор не проверила судебное решение?

Однако это не помешало в 2016 году государственному регистратору из Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции Киева Снежане Сергеевне Аврамченко внести всю эту недвижимость в государственный реестр.

Хотя перед тем, как это сделать, она должна была убедиться в существовании судебного решения.

Сейчас Снежана Аврамченко уже работает главным специалистом отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Офиса противодействия рейдерству Минюста. И каково же было наше удивление, когда мы получили ответ на запрос: проверяла ли регистратор Снежана Аврамченко наличие судебного решения – из Министерства юстиции и обнаружили, что готовил его тот самый Офис противодействия рейдерству.

Естественно,это был не ответ, а отписка, подписанная заместителем министра Евгением Горовцем.

Расследование длится два года

Кстати в 2020 году в Соломенском районном управлении полиции было открыто уголовное производство № 12020100090000798, которое касалось регистрации недвижимости на основании поддельного судебного решения.

На все эти объекты семьи Миколайцев был наложен арест. Но уже через полтора года, 15 июля 2021 года, следователь следственного отдела Соломенского управления полиции Мария Тхоренко закрыла уголовное производство.

После того как мы обратили внимание на незаконное строительство ресторана на территории Национального парка, среагировала Святошинская окружная прокуратура Киева и начала свое расследование по ч.3 ст.197-1 УК Украины – самовольное занятие земельного участка.

Теперь этим расследованием под наблюдением прокуратуры уже занимается полиция Святошинского района. Правда, "реанимированное дело" расследуется два года. Хотя оно не такое сложное, чтобы уделять ему столько времени, и до сих пор не предъявить никому подозрения.

Как затягивают дело

А как же двигается дело в Святошинском районном суде? 20 февраля состоится очередное заседание.

Наши журналисты постоянно присутствуют на суде. Защита Миколайцев "затягивает" дело, постоянно подает различные ходатайства, цель которых отвлечь суд и перенести заседание.

Также адвокаты подают ходатайства про отмену арестов на недвижимость. А как основание для этого они используют постановление от 15.07.2021 г. следователя Соломенского управления полиции Киева Марии Тхоренко о закрытии уголовного производства № 12020100090000798 від 04.02.2020.

Но они не могут не знать, что прокуратура возобновила следствие по этому делу, присоединив туда материалы наших публикаций. Фактически, адвокаты вводят в заблуждение суд.

Мы уже обратились в Святошинскую окружную прокуратуру по поводу попыток снять аресты на недвижимость семьи бывшего милиционера. Нам ответили, что факты внимательно изучены и будут проверены. Но подробности расследования пока сообщить не могут.

Суд длится уже год. А в это время ресторан на территории Национального парка обрастает парковками. Мы продолжаем следить за судебными заседаниями и будем рассказывать читателям чем закончится судебное разбирательство.