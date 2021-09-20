Суд отправил за решетку двух экс-полицейских с Днепропетровщины, укравших у вора 42 млн грн. Фото

В Украине приговорили к 10-11 годам заключения двух бывших правоохранителей из Днепропетровской области. Они во время следственных действий похитили у грабителя 42 миллиона гривен.

Об этом сообщает сайт Харьковской областной прокуратуры. Там собираются обжаловать приговор суда и просить для экс-копов сурового наказания (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

События разворачивались в апреле 2016 года. Тогда в один из отделов полиции на Днепропетровщине женщина заявила о краже, к которой причастен ее муж. В частности, были похищены деньги и ювелирные изделия, которые находились у нее на хранении, но принадлежали другим людям.

Видео дня

Розыском похищенного имущества дополнительно занимались начальник сектора Днепровского отдела полиции в области и старший оперуполномоченный того же отдела. Превышая полномочия, они незаконно проникли в дом одного из свидетелей, обыскали помещение и забрали мобильные телефоны.

Впоследствии копы установили местонахождение вора и, применив физическое насилие, задержали. Отмечается, что давлением и угрозами полицейские заставили мужчину рассказать, где хранится похищенное имущество. Задержанному они дали часть денег и отпустили, приказав покинуть территорию области. Таким образом правоохранители завладели более 42 млн грн.

За поддержание публичного обвинения Харьковской областной прокуратурой суд признал виновными бывших копов в превышении служебных полномочий, грабежи и разбои (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 УК Украины). Им назначили наказание в виде лишения свободы на 11 и 10 лет соответственно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года с конфискацией имущества и лишением специальных званий.

"Прокуратура обжалует указанный приговор суда в связи с несоответствием наказания степени тяжести преступления", – говорится в сообщении.

Также там добавили, что упомянутого вора, согласно приговору суда в 2018 году, был признан виновным в другом уголовном производстве по ч. 5 ст. 185 УК Украины. Он "чистосердечно раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием и помог в раскрытии более тяжкого другого преступления, совершенного сотрудниками правоохранительных органов".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине бывшего правоохранителя уличили в получении взяток от вебкам-модели. Девушке коп обещал, что не будет привлекать ее к ответственности за ведение противозаконной деятельности.