Суд отправил в СИЗО участников драки с полицейскими в Харькове. Фото

В Харькове семерых участников драки с правоохранителями отправили под стражу. При этом почти все они могут выйти под залог в 49 тысяч гривен.

Решение принял Киевский районный суд города. Об этом 14 декабря сообщается на сайте ГУНП Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Всех шестерых подозреваемых отправили под стражу на 60 суток с правом внесения залога. Еще одного 50-летнего мужчину арестовали без права залога.

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Расследование ведется по части 1 статьи 28, части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, что ночью 12 декабря в Киевском районе Харькова произошла массовая драка, в которой пострадали несколько правоохранителей. Тогда были задержаны семеро злоумышленников.

Ранее OBOZREVATEL писал о похожем инциденте. Тогда драка с участием полицейских, которые были вне службы, случилась в херсонском ночном клубе "Зефир"