В Харькове произошла массовая драка: ее участники избили полицейских. Видео

Ночью 12 декабря в Киевском районе Харькова произошла массовая потасовка, начавшаяся якобы из-за женщин и в результате которой пострадали несколько копов. Были задержаны семь правонарушителей, которым уже предъявлены обвинения.

Об этом сообщили свидетели происшествия в местных соцсетях. В отделе коммуникации полиции Харьковской области уточнили, что события, которые предшествовали этому, развернулись на ул. Героев труда еще около 22:30 накануне (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Полицейским поступила информация, что в районе пляжно-развлекательного комплекса "Акважур" в Журавлевском гидропарке подрались две группы отдыхающих.

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"Две женщины не поделили между собой что-то, а две компании ребят начали заступаться каждый за свою сторону (некоторые из них – футбольные фанаты)", – рассказывают свидетели в сети.

Они утверждают, что прибывшие на место событий полицейские пытались прекратить драку, но один из ее участников "позвал на помощь друзей-ультрасов".

Отмечается, что на место прибежали не менее 13 мужчин, которые "набросились на копов". Кроме побоев, патрульные также получили ожоги глаз. При этом им удалось вызвать подкрепление – в соцсетях пишут, что полицейских экипажей на месте происшествия было тридцать.

В пресс-службе полиции в Харьковской области уточнили, что в результате массовой драки пострадали пятеро правоохранителей. С телесными повреждениями разной степени тяжести их доставили в больницу.

Другие правоохранители задержали семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет. Всем им сообщено о подозрении в совершении преступления.

В частности, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября массовая драка произошла возле магазина в Бердянске. Очевидцы заявили, что подобные инциденты в городе происходят регулярно, а полиция якобы не реагирует.