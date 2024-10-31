Суд отправил под стражу организатора 'схемы' по оформлению фиктивной инвалидности в одесском областном МСЭК. Фото

В Одессе суд отправил на два месяца в СИЗО организатора схемы оформлению фиктивной инвалидности военнообязанным в областном Центре медико-социальной экспертизы (МСЭК). При этом за врачом сохранили право выйти за свободу под залог в сумме 10 млн гривен.

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Ему инкриминируют статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Врача Одесской областной клинической больницы задержали 28 октября 2024 года. Он организовал схему для получения наживы на военнообязанных, желающих избежать мобилизации.

Для этого фигурант привлек 12 врачей из разных учреждений города и должностных лиц одесского областного Центра медико-социальной экспертизы и предоставлял "платные услуги" для избежания мобилизации.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки МРТ. В дальнейшем военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов США в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности. Организатору преступной схемы сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Более того, он подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже до 31 декабря 2024 года.

Недавно журналисты выяснили, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Благодаря этому прокуроры продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Во время расследования OBOZ.UA удалось найти врача МСЭК, который вместе с женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами. Среди них – элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. Кроме того, семья врача владеет сразу тремя автомобилями Tesla и имеет совместный бизнес со своей начальницей – главой МСЭК. О состоянии тех, от кого зависят "белые билеты", читайте в материале.

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