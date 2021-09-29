Суд отправил под домашний арест экс-командира харьковского 'Беркута' Лукаша. Фото

Бывшего командира харьковского батальона "Беркут" Владислава Лукаша отправили под круглосуточный домашний арест. Его подозревают в организации теракта и убийств участников митинга.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Адвокатская консультационная группа". Судья также обязал фигуранта носить электронный браслет.

Следователь Государственного бюро расследований просил отправить Лукаша под стражу, однако суд ограничился только домашним арестом.

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Бывшего беркутовца, кроме ношения электронного браслета, также обязали:

прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;

не покидать без разрешения пределы города Сумы;

уведомлять следователя, прокурора или суд в случае изменения места жительства;

сдать загранпаспорт.

Напомним, что ранее Лукашу сообщили о подозрении в совершении преступлений во время Революции Достоинства. По данным следствия, его действия привели к гибели трех митингующих, тяжким телесным повреждениям 14 человек, телесным повреждениям средней тяжести 59 человек и легких повреждений 123 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве поймали бывшего сотрудника МВД, подозреваемого в причастности к убийствам на Майдане в феврале -2014. Экс-чиновник скрывался от органов следствия и суда и был в розыске.