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Суд отправил под арест одного из фигурантов дела о взятке в Офисе генпрокурора: подробности

Алексей Лютиков
Расследования
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Прокуроров Офиса генпрокурора поймали на взятке

Суд избрал меру пресечения прокурору Офиса Генерального прокурора, которого разоблачили на получении 170 тыс. долларов взятки. Правоохранительи требовал денежные средства за принятие решения о закрытии уголовного производства и снятии ареста с имущества, арестованного в рамках этого производства.

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Ближайшие два месяца прокурор проведет в СИЗО. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Высший антикоррупционный суд Украины частично поддержал позицию прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн гривен залога.

В случае внесения залога на прокурора будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться из города Киева, без разрешения следователя, прокурора и суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Суд отправил под арест одного из фигурантов дела о взятке в Офисе генпрокурора: подробности

Напомним, 15 июля прокурора Офиса генерального прокурора разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 170 тыс. долларов. Взятку они получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины 17 июля продлил для экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева срок действия возложенных на него процессуальных обязанностей.

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