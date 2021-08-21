Суд отменил арест имущества родителей бывшего соратника Януковича

20 августа решением Шевченковского районного суда был снят арест, наложенный на имущество в доме родителей экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Клюева. Среди них числятся антикварные вещи, картины, вазы, ювелирные изделия.

Об этом в комментарии журналистам "Украинской правды" рассказал прокурор по делу Клюева Алексей Клименко. Причиной принятия такого решения могла послужить аргументация адвоката Марии Синицыной, что арестованные вещи принадлежат исключительно матери чиновника времен бежавшего Януковича, а сам он в этом доме не проживает.

"Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать", – заметил прокурор.

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Однако при этом Клименко признал, что вещи из дома в Козине не носят такой ценности в сравнении с реальным имуществом Клюева: это участки земли под Киевом, дорогая недвижимость и автомобили.

Отметим, что в феврале 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время событий на Майдане. Вещи, которые были арестованы в доме Клюева в Козине, предназначены были компенсировать материальный ущерб пострадавшим, в случае доказания его вины.

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