Суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом: ранее он засветился в Монако

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который подозревается в похищении главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Экс-министру круглосуточный домашний арест продлили до 29 сентября 2021 года включительно.

Поясним, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в определенный период суток, однако Киевский апелляционный суд отменил это решение.

Добавим, что ранее Рудьковский попал в новый скандал. Он собирался выехать на лечение в Вену (Австрия), но оказался в Монако.

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В феврале стало известно, что СБУ раскрыла похищение топ-менеджера "Нефтегаздобыча" Семинского в 2012 году. Сейчас он является народным депутатом Украины 9 созыва. Подозреваемым по этому делу является бывший нардеп и экс-министр Рудьковский.

Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении Олега Семинского. Экс-чиновника в международном аэропорту "Борисполь" ожидали сотрудники Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Рудьковский через СМИ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за обвинений в похищении человека.