Суд ООН в Гааге рассмотрит второй иск против России: чего требует Украина и сколько государств присоединились к процессу

Международный суд ООН рассмотрит второе дело по иску Украины против РФ – по конвенции о геноциде. В понедельник, 18 сентября, возобновляются слушания в этом процессе. Он беспрецедентен тем, что в нем участвуют 34 страны и он чреват большими последствиями.

Как указано в иске, спор касается "толкования, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". На предстоящих слушаниях речь пойдет о юрисдикции суда и приемлемости жалобы Украины; Москва уже выдвинула предварительные возражения и представит их, пишет Deutsche Welle.

Заявление было подано через два дня после начала полномасштабного российского вторжения – 26 февраля 2022 года.

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В иске, во-первых, говорится, что на территории Украины не было "геноцида", который президент РФ Владимир Путин назвал причиной вторжения.

"РФ ложно утверждает, что в Луганской и Донецкой областях Украины имели место акты геноцида, и на этом основании признала так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", а затем объявила и начала "специальную военную операцию" против Украины", – сказано в иске.

Также Украина просит суд "установить, что Россия не имеет законных оснований предпринимать действия на территории Украины и против нее с целью предотвращения и наказания за предполагаемый геноцид".

В-третьих, Киев в свою очередь обвиняет страну-агрессора в "планировании актов геноцида в Украине" и заявляет, что Россия "намеренно убивает представителей украинской национальности и наносит им серьезные увечья".

Участие в заседании примут 26 из 27 стран ЕС (все, кроме Венгрии), а также Лихтенштейн, Норвегия, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия. Чехия и Словакия, Люксембург и Швеция, Канада и Нидерланды будут выступать парами. Страны будут представлять послы или международно-правовые советники МИДов, сообщили в пресс-службе суда.

Так, страны – участницы конвенции о преступлении геноцида 1948 года имеют право вмешиваться в разбирательство, если считают, что "имеют интерес юридического характера, который может быть затронут решением по делу", говорят эксперты суда ООН.

Однако это беспрецедентное количество стран в истории – 34 члена ООН из 193, то есть почти 20% участвуют в процессе. Даже зал суда для такого числа действующих лиц кажется маловат, пишет Deutsche Welle.

Слушания по делу пройдут с 18 по 27 сентября 2023 года во Дворце мира – штаб-квартире суда в Гааге.

По словам экспертов, впервые постановка вопроса – не обвинения в геноциде, а обвинения в лживых обвинениях в геноциде. Главный вопрос в том, может ли суд рассматривать этот спор по существу.

Кроме того, как пишет издание, в главном суде ООН встретятся две воюющие стороны, которые не взаимодействуют друг с другом ни на политических, ни на дипломатических площадках, и будут выяснять нетипичный, по мнению экспертов, вопрос.

"Это новая ситуация, такого раньше не было в делах, которые рассматривались судом по конвенции по геноциду. Эти государства выступают в защиту самой конвенции по геноциду и ее неприкосновенности. Они хотят говорить о том, что РФ, используя слово "геноцид" по любому поводу, подрывает саму конвенцию, на страже которой они стоят", – объяснил специалист по международному праву, адвокат Сергей Голубок.

По его словам, косвенно и прямо эти страны поддерживают истца и заявляют, что он прав, а ответчик не имел права говорить о геноциде и что это не повод для начала войны.

Это уже второе дело, рассматриваемое судом ООН по иску Украины против РФ. В июне прошли слушания по существу, посвященные иску о предполагаемых нарушениях Россией двух международных конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации.

Как известно, 16 марта 2022 года суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна немедленно приостановить военные действия, начатые 24 февраля 2022 года в Украине, а также гарантировать, что поддерживаемые и руководимые ею вооруженные формирования не будут предпринимать никаких шагов в поддержку военных операций.

"Это главный юридический акт, который подтверждает незаконность войны. Потому что все остальные документы по этому поводу носят чисто политический характер, включая резолюцию Генассамблеи ООН", –подчеркнул Сергей Голубок.

Он отметил, что это единственный судебный механизм, который хоть и не напрямую, но оценивает важнейший вопрос правомерности войны, пока не существует спецтрибунала по преступлению агрессии. По мнению юриста, этот вопрос имеет центральное значение для будущего спецтрибунала и компенсации нанесенного ущерба, ведь если война неправомерна, то агрессор должен будет его возместить.

Распоряжение суда об обеспечительных мерах имеет обязательную силу, а поскольку Россия является членом ООН, она не может его не признавать. Тем не менее Москва не выполнила решение, что крайне важно для последующей юридической оценки, указывает адвокат. Вместо этого она выдвинула свои предварительные возражения, именно их и рассмотрит сейчас суд.

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