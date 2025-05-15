Суд огласил приговоры фигурантам дела о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

Суд в Харькове вынес приговор по делу о сокрытии преступления в смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, произошедшем 9 февраля 2022 года на трассе "Харьков - Киев - Довжанский". Двух фигурантов дела приговорили к трем годам условного наказания за попытку скрыть обстоятельства аварии, которая привела к гибели пешехода. Также они должны оплатить стоимость экспертиз.

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Так указано в приговоре по уголовному делу № 953/1568/25. В то же время Общественное Харьков сообщает, что речь об уроженце города Украинск Донецкой области и уроженце Дергачей Харьковской области Андрее Лигусе и Александре Бережном.

Поскольку с момента аварии до момента приговора по делу прошло более трех лет, истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Поэтому в обвинении об оставлении в опасности водителя освободили от ответственности.

По обвинению в сокрытии преступления водителя приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком на один год. Такой же приговор получил соучастник, который пытался взять на себя вину после ДТП.

Оба осужденных должны заплатить за проведение экспертиз, это более 275 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, кортеж бизнесмена Александра Ярославского еще в начале февраля 2022 года совершил смертельное ДТП. Тогда погиб мужчина, его переехали дважды. Сам Ярославский отрицал свою причастность к ДТП. Вину на себя взял один из работников вспомогательных служб компании DCH, принадлежащей бизнесмену.

Александр Ярославский - владелец компании DCH, один из самых богатых украинцев, бывший президент ФК "Металлист" и почетный гражданин Харькова.

Но согласно приговору, за рулем "технически исправного автомобиля Mercedes-Benz G-63 AMG" вечером 9 февраля 2022 года находился не он, а вышеупомянутый уроженец Украины. Он двигался по мокрой трассе с превышением скорости до 113 км/ч.

На проезжей части на участке трассы 534 км + 200 м в близком к вертикальному состоянию полусидячем положении в темной одежде без светоотражающих элементов находился пешеход. Столкновение произошло в 22:55, указано в деле и приговоре.

"Водитель не принял немедленных мер для уменьшения скорости движения и совершил наезд на пешехода, затем переехал тело, не имея технической возможности избежать наезда на пешехода", - сказано в приговоре.

Пострадавший получил тяжелые травмы головы, конечностей, туловища, многочисленные повреждения внутренних органов - в том числе разрыв сердца, легких, селезенки, левой почки, печени и тому подобное. Но, согласно материалам дела, сразу после ДТП он был жив, и водитель "скрылся с места происшествия, оставив пешехода в бессознательном состоянии".

Уже после ДТП, в 23:21 водитель позвонил уроженцу Дергачей (которого осудили за сокрытие преступления вместе с ним), сообщил ему об аварии и попросил собеседника перегнать авто по его адресу. Позже виновник аварии попросил уроженца Дергачей взять вину за ДТП на себя, что последний и сделал.

Хотя мужчина и взял на себя ответственность за смертельное ДТП, следователи установили, что он не мог быть за рулем.

Когда подозрение в совершении смертельного ДТП было отменено, обоим фигурантам сообщили подозрения в сокрытии преступления. Они признали себя виновными.