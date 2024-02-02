Суд обязал отстраненного руководителя департамента Минобороны сдать паспорта и носить электронный браслет

В отношении отстраненного от должности и.о. директора одного из департаментов Минобороны Украины, подозреваемого в коррупционном преступлении, применили меру пресечения в виде личного обязательства. Фигуранту придется по меньшей мере два месяца носить электронный браслет.

Видео дня

Соответствующее решение в пятницу, 2 февраля вынес следственный судья Высшего антикоррупционного суда. Пресс-служба ВАКС отметила в Facebook, что ходатайство прокурора ОГПУ было удовлетворено частично.

По информации СМИ, речь может идти о Тоомасе Нахкуре – экс-исполняющим обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.

Обязанности, которые на подозреваемого возложил суд:

– не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

– воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

– носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – 2 месяца.

Добавим, что прокурор просил применить в отношении фигуранта удержание под стражей с альтернативой залога в более чем в 268 млн грн, но суд был иного мнения.

Как писал OBOZ.UA:

– 27 января директору одного из Департаментов Минобороны Тоомасу Нахкуру объявили подозрение в уголовном производстве. В связи с этим он лишился своей должности, сообщили в МО. В чем именно подозревается чиновник, министерство официально не сообщило.

– В тот же день Служба безопасности Украины рассказала о разоблачении должностных лиц оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала" в хищении почти 1,5 млрд грн на закупках минометных выстрелов для ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!