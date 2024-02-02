В Минобороны отстранили руководителя департамента: стала известна причина

В Минобороны Украины сообщили об отстранении от исполнения служебных обязанностей руководителя одного из департаментов. Речь идет о директоре Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Тоомасе Нахкуре.

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Соответствующее решение министр обороны Рустам Умеров принял 1 февраля 2024 года. Основанием для отстранения стало то, что Нахкур стал подозреваемым в уголовном производстве, сообщили в МОУ.

"Решением Министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур служебных обязанностей", – отмечено в сообщении.

Причиной отстранения директора департамента стало объявление ему 27 января подозрения в уголовном производстве.

В МОУ не уточнили, в чем именно подозревают Нахкура, однако в тот день в Службе безопасности Украины рассказали о разоблачении должностных лиц оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала" в хищении почти 1,5 млрд грн на закупках минометных выстрелов для ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны проводит незапланированные проверки ТЦК и складов с продуктами. Первые результаты проверок обнародовал Умеров. Он отметил, что была выявлена непоставка продовольствия более чем на 50 млн грн. Поставщика некоторых воинских частей уже поменяли.