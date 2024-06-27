Суд обязал НАБУ начать расследование строительства дороги в гостиницу на Львовщине за бюджетные средства

Суд удовлетворил жалобу общественного деятеля Святослава Литинского и обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции внести в реестр досудебных расследований заявление о конфликте интересов и использовании бюджетных средств. Речь идет о строительстве дороги стоимостью 23 млн грн в курортной Сходнице, которая ведет к частному комплексу отдыха Зиновия Козицкого.

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Об этом Литинский сообщил на своей Facebook-странице. НАБУ обязали внести в реестр досудебных расследований заявление о конфликте интересов и нецелевом использовании бюджетных средств.

"Суд обязал НАБУ внести в единый реестр досудебных расследований заявление о конфликте интересов и использовании бюджетных средств на благо родственников (злоупотребление служебным положением) при построении дороги за наши 23 миллиона в комплекс отдыха г-на Зеновия Козицкого (на 50%). НАБУ взялось за это дело.... будет еще одно дело, как с воровством пограничником автомобиля. Но ничего, других рук, кроме наших, у государства для самоочищения пока нет", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сходница потратила 23 млн. грн. бюджетных средств на строительство дороги к элитному частному участку. Литинский предположил, что дорога могла бы вести в больницу или другой важный объект, но, вероятно, это путь в гостинично-развлекательный комплекс.

Впоследствии стало известно, что Львовская областная военная администрация потратила миллионы гривен на строительство дороги в частный комплекс отдыха, который наполовину принадлежит отцу председателя Львовской ОВА – Зиновию Козыцкому.

Речь идет о 23 млн. грн. из областного бюджета, выделенных в 2023 году. В 2021 году на эту дорогу было выделено 2 млн. грн. из государственного бюджета.

"Сначала дорога была сделана государством, а вокруг нее был построен целый комплекс. что это государственная дорога. Обратились в сельсовет и решили построить дорогу вокруг, чтобы "холопы не ездили по нашей дороге" – писал тогда Литинский.

После собственного расследования Литинский подал заявление в НАБУ, поскольку усматривает в этих действиях злоупотребление властными полномочиями, нецелевое расходование средств и реальный конфликт интересов.

Напомним, в городе Мукачево на Закарпатье СБУ и НАБУ задержали мэра Андрея Балогу, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо по прозвищу "Блюк" и начальника земельного отдела Мукачевского городского совета Артура Самиляка. Чиновников подозревают в причастности к коррупционной схеме продаж местного стадиона "Авангард".

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