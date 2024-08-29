Суд назначил Коломойскому залог в размере почти 2 млрд грн

В четверг, 29 августа, Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому по содержанию под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн. Однако олигарх все равно будет оставаться в СИЗО, поскольку на него наложены аресты по другим делам. В то же время сам Коломойский в зале суда сказал, что все равно нет возможности оплатить этот залог.

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Об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому по одному из дел стало известно по трансляции суда. Сторона обвинения отметила, что главным риском является попытка Коломойского скрыться от судебных органов после выхода на свободу.

"В связи с тем, что предельный срок содержания под стражей в рамках досудебного расследования в рамках уголовного производства истекает 2 сентября 2024 года, считаем, что необходимо изменить эту меру пресечения. Считаем, что те риски, которые были установлены по предварительным постановлениям следователями судьями продолжают существовать. В частности, необходимо обратить внимание на риск укрывательства от органа досудебного расследования и суда", – заявил во время заседания прокурор.

В свою очередь сторона защиты отметила, что обвинение не предоставило ни одного документа, подтверждающего, что Коломойский давал кому-то соответствующие указания или координировал какие-либо действия.

Также адвокаты назвали размер залога, который сторона обвинения просит внести при Игоре Коломойском, непомерным.

"Есть соответствующее решение, где Игорь Валерьевич выступает ответчиком. Там четко определены ограничения в части его личных расходов. Учитывая, что он ограничен суммой 20 000 фунтов стерлингов в неделю – соответственно, он не может заплатить большую сумму залога", – пояснили адвокаты.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что в течение года Игорь Коломойский находился под стражей и не вносил залог, что свидетельствует о том, что сумма залога непомерна для украинского бизнесмена.

Сам Коломойский на вопрос судьи, какой размер залога может внести, ответил: "Ноль. Говорю еще раз – ноль".

Напомним, что досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины по одному из дел Коломойского завершено.

Адвокат Вячеслав Криглевич заявил в комментарии "Общественному", что по требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины Коломойского должны были освободить из-под стражи, однако Шевченковский суд не может уволить его, потому что есть другое производство. За ним Коломойского будут содержать, по меньшей мере, до 25 октября.

2 сентября исполняется уже год, когда Коломойский находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA:

Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. На этот раз она касается заказа умышленного убийства. Речь идет о нападении на адвоката в 2003 году в Феодосии, причиной, по версии следствия, стал отказ последнего "сотрудничать в незаконной сделке".

Ранее сообщалось, что Коломойскому не вернут ПриватБанк. Все судебные дела с бывшими акционерами закрыты.

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