Суд начал заседание по делу 'житомирского стрелка', ему вынесут приговор. Эсклюзивные подробности и фото

Сегодня, 14 сентября, Богунский районный суд Житомира огласит приговор в деле "житомирской бойни", когда владелец озерного водохранилища расстрелял семерых рыбаков. Подсудимый Анатолий Захаренко прибудет в зал суда из следственного изолятора под конвоем.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, который с места событий ведет трансляцию резонансного производства.

16:00 - в зале заседаний собрались вдовы погибших на рыбалке мужчин.

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16:25 - конвоиры доставили в здание суда Анатолия Захаренко. В этот раз подсудимый не облачен в шлем и бронежилет.

16:40 - коллегия из трех судей вышла в зал, чтобы зачитать приговор Захаренко.

Напомним, что ужасный инцидент произошел 22 мая 2020 года возле села Новоселица. Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

8 августа 2021 года суд ушел в совещательную комнату и отправил Захаренко обратно в СИЗО дожидаться там приговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пояснении к своему поступку подозреваемый в массовом убийстве Анатолий Захаренко указал, что за несколько часов до расстрела шестерых человек повздорил с двумя из них.