Суд на уничтожение: компания Веревского пытается получить доступ к банку земли "АГРОДОМ"

В Северном хозяйственном апелляционном суд в Киеве по инициативе КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии", входящей в агрохолдинг "Кернел", состоялось апелляционное обжалование решения Хозяйственного суда Черниговской области об аресте активов СП "Агродом".

Арест на активы "АГРОДОМ" был наложен по иску Валентины Давиденко к КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии", сообщает "Украинские новости". Давыденко требует возвращения 24,9% акций СП "Агродом", поскольку она не подписывала договора купли-продажи, на основании которого КУА установила контроль над долей в предприятии. Также Давыденко не получала обусловленные договором средства за якобы проданные акции.

Видео дня

Снятие ареста нужно КУА для того, чтобы реализовать решение Наблюдательного совета СП "Агродом" от 18 мая этого года о расторжении всех без исключения действующих договоров аренды земельных участков, заключенных предприятием с владельцами паев.

Дело в том, что после трагической гибели в 2020 году основателя СП "Агродом", народного депутата Валерия Давиденко (сына Валентины Давиденко, которой принадлежало 100% корпоративных прав на предприятие), над компанией установили контроль КУА и связанное с "Кернел" физическое лицо. Способ установления контроля эксперты по корпоративному праву считают сомнительным.

Чтобы избежать потери обретенных активов вследствие судебных исков Валентины Давиденко, лица, имеющие отношение к "Кернел", создали "зеркальное" предприятие, "Агродом-точка".

И СП "Агродом", и "Агродом-точка" возглавляет один и тот же человек – Александр Рубан. Именно под его руководством летом этого года начался рейд, в ходе которого владельцам паев предлагали разрывать договоры с "Агродомом" и заключать новые, с "Агродом-точка".

Валентина Давыденко, как владелица СП "Агродом", считает, что путем отказа от земельного банка Рубан и члены Наблюдательного совета компании сознательно наносят экономический ущерб предприятию.

Решение Хозяйственного суда Черниговской области о наложении ареста на активы и земельный банк "Агродома" на период рассмотрения иска Давыденко к КУА приостановило передачу земельного банка под контроль "Агродом-точка".

Однако, не остановило намерений "Кернел" установить контроль над земельным банком предприятия Давыденко. Подконтрольная Веревскому КУА в интересах подконтрольного Веревскому "Агродом-точка" добивается судебного решения, противоречащего интересам "Агродом", часть корпоративных прав на контролирующий КУА!

При этом в ходе судебного разбирательства конфликта один из адвокатов "Кернела" фактически подтвердил, что "Агродом-точка" была создана именно для того, чтобы "вывести" из-под контроля Давыденко земельный банк "Агродом".

Несмотря на очевидную нелогичность действий КУА и фактическое согласие представителей "Кернел" с обвинениями Давыденко в сознательном нанесении вреда "Агродому", суды регулярно принимают решения в интересах "Кернел".

Суд принял сомнительное решение в пользу агрохолдинга, тем самым позволив "Кернел" сделать решающий шаг к завершению процесса установления контроля над земельным банком "Агродом". Последний барьер в передаче земли под контроль "Агродом-точка" фактически разрушен.

Также, учитывая подобные ситуации, когда действия структур "Кернел" приводили к разрушению социальной инфраструктуры, существует большая вероятность, что работу и социальную поддержку потеряют сотни людей в Бахмаче и других районах Черниговщины.