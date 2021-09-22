Суд на уничтожение: компания Веревского пытается получить доступ к банку земли "АГРОДОМ"
В Северном хозяйственном апелляционном суд в Киеве по инициативе КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии", входящей в агрохолдинг "Кернел", состоялось апелляционное обжалование решения Хозяйственного суда Черниговской области об аресте активов СП "Агродом".
Арест на активы "АГРОДОМ" был наложен по иску Валентины Давиденко к КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии", сообщает "Украинские новости". Давыденко требует возвращения 24,9% акций СП "Агродом", поскольку она не подписывала договора купли-продажи, на основании которого КУА установила контроль над долей в предприятии. Также Давыденко не получала обусловленные договором средства за якобы проданные акции.
Снятие ареста нужно КУА для того, чтобы реализовать решение Наблюдательного совета СП "Агродом" от 18 мая этого года о расторжении всех без исключения действующих договоров аренды земельных участков, заключенных предприятием с владельцами паев.
Дело в том, что после трагической гибели в 2020 году основателя СП "Агродом", народного депутата Валерия Давиденко (сына Валентины Давиденко, которой принадлежало 100% корпоративных прав на предприятие), над компанией установили контроль КУА и связанное с "Кернел" физическое лицо. Способ установления контроля эксперты по корпоративному праву считают сомнительным.
Чтобы избежать потери обретенных активов вследствие судебных исков Валентины Давиденко, лица, имеющие отношение к "Кернел", создали "зеркальное" предприятие, "Агродом-точка".
И СП "Агродом", и "Агродом-точка" возглавляет один и тот же человек – Александр Рубан. Именно под его руководством летом этого года начался рейд, в ходе которого владельцам паев предлагали разрывать договоры с "Агродомом" и заключать новые, с "Агродом-точка".
Валентина Давыденко, как владелица СП "Агродом", считает, что путем отказа от земельного банка Рубан и члены Наблюдательного совета компании сознательно наносят экономический ущерб предприятию.
Решение Хозяйственного суда Черниговской области о наложении ареста на активы и земельный банк "Агродома" на период рассмотрения иска Давыденко к КУА приостановило передачу земельного банка под контроль "Агродом-точка".
Однако, не остановило намерений "Кернел" установить контроль над земельным банком предприятия Давыденко. Подконтрольная Веревскому КУА в интересах подконтрольного Веревскому "Агродом-точка" добивается судебного решения, противоречащего интересам "Агродом", часть корпоративных прав на контролирующий КУА!
При этом в ходе судебного разбирательства конфликта один из адвокатов "Кернела" фактически подтвердил, что "Агродом-точка" была создана именно для того, чтобы "вывести" из-под контроля Давыденко земельный банк "Агродом".
Несмотря на очевидную нелогичность действий КУА и фактическое согласие представителей "Кернел" с обвинениями Давыденко в сознательном нанесении вреда "Агродому", суды регулярно принимают решения в интересах "Кернел".
Суд принял сомнительное решение в пользу агрохолдинга, тем самым позволив "Кернел" сделать решающий шаг к завершению процесса установления контроля над земельным банком "Агродом". Последний барьер в передаче земли под контроль "Агродом-точка" фактически разрушен.
Также, учитывая подобные ситуации, когда действия структур "Кернел" приводили к разрушению социальной инфраструктуры, существует большая вероятность, что работу и социальную поддержку потеряют сотни людей в Бахмаче и других районах Черниговщины.