Суд избрал меру пресечения военному Гнездилову, который публично заявил о СОЧ

В Киеве суд избрал меру пресечения военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который публично заявил о самовольном уходе со службы (СОЧ). Военного отправили под стражу на два месяца.

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Решение принял Печерский суд в пятницу, 11 октября, передает Радио Свобода. Правоохранители задержали Гнездилова 9 октября, действия военного были квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Адвокат Гнездилова Александр Шадрин заявил, что военного якобы задержали незаконно. Ранее адвокат указывал, что суд может назначить залог и просил учесть контекст: Гнездилов ушел на фронт в 19 лет, заключив контракт с ВСУ на 3 года, и должен был освободиться в марте 2022-го. Кроме того, Сергею до сих пор нет 25 лет.

На заседании пришла группа поддержки военного, люди держали плакаты с надписями "Не дезертир, а СОЧ", "Сергей кричал на фронте с 2019 года, власть не слышит голос военного", "Срок службы – это право на жизнь для наших Героев".

Как передает издание, перед заседанием Гнездилов заявил, что будет голодать, если закон о демобилизации так и не будет разработан и принят. По его словам, если документ будет принят – он готов вернуться на службу.

"Защищать страну – моя обязанность. Можете увидеть, сколько времени я был на "нуле" и сколько в отпуске. Человек не может находиться в таких условиях без дальнейшей реабилитации так долго. Мы заполним тюрьмы военными, которым скажем, что не можем обеспечить им сроки службы. Я поступил так, чтобы привлечь внимание к проблеме", – сказал Гнездилов.

Также военный на суде отмечал, что СОЧ – это уголовное преступление, однако призвал решать проблемы, а не молчать о них.

В среду, 9 октября, Гнездилов заявил, что его задержали правоохранители. Впоследствии ГБР официально подтвердило задержание. В ОГПУ добавили, военный задержан в порядке ст. 208 КПКУ и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

В сентябре военный объявил, что самовольно оставил часть, чтобы привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде Украины сообщили, что работают над законопроектом об освобождении от уголовной ответственности за СЗЧ.