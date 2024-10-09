Военного Гнездилова, публично заявившего о СОЧ, задержали правоохранители: ему 'светит' 12 лет тюрьмы. Фото

Правоохранители задержали военнослужащего, который публично заявлял о самовольном оставлении службы. Его действия квалифицированы как дезертирство, решается вопрос о сообщении о подозрении: санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины и Государственном бюро расследований. По данным OBOZ.UA, речь идет о военнослужащем 56-й ОМПБр Сергее Гнездилове, впоследствии задержание подтвердил и он сам.

"Меня задержали", – отмечено в коротком сообщении на странице военного в Facebook.

В сообщении ОГПУ о задержании военнослужащего, самовольно покинувшего место службы, фамилия задержанного не упоминается, а его лицо на фотографии заблюрено.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержан военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул место службы. О своем поступке военный объявил публично. В рамках расследования уголовного производства, начатого по этому факту, правоохранители установили его местонахождение и провели там обыск", – отмечено в сообщении.

В ОГПУ добавили, что в настоящее время военный задержан в порядке ст. 208 КПКУ, решается вопрос об уведомлении о подозрении. Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Следственные действия продолжаются.

Несколько больше подробностей раскрыли в Государственном бюро расследований. Там отметили, что публично о самовольном уходе из воинской части упомянутый военнослужащий сообщил через соцсети 21 сентября.

Именно в этот день пространное сообщение с сообщением о СОЧ опубликовал Гнездилов. Свой поступок он объяснил тем, что государство так и не решило вопрос с четко определенными сроками службы и правом на демобилизацию для тех, кто находится на передовой с начала полномасштабного вторжения или даже больше.

"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ, до установлению четких сроков службы, или до своего 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации", – писал тогда Гнездилов.

Уже 23 сентября, отметили в ГБР, Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.

"На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления", – добавили в ГБР.

Следствием предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра ВВК.

"Однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК на место несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей", – резюмировали в ГБР.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины сообщили, что работают над законопроектом об освобождении от уголовной ответственности за СОЧ.

Главным отличием этого законопроекта от предыдущего является то, что уголовное производство даже не будет открываться: самовольно покинувшие часть военные могут вернуться в военную службу без риска оказаться под судом.

Ожидается, что проект закона будет зарегистрирован уже в ближайшие дни.