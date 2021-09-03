Суд избрал меру пресечения водителю, которая вылетела на тротуар и сбила насмерть мать троих детей

Кропивницкий суд избрал меру пресечения для 28-летней жительницы Светловодска Кировоградской области Татьяны В., которая насмерть сбила молодую женщину. Подозреваемая будет находиться под стражей в СИЗО 60 дней.

Ей также установили сумму залога в размере 150 прожиточных минимумов для работоспособного человека – это 356 850 гривен. Решение принял судья районного суда Кропивницкого Алексей Майданников, передает "ТСН".

Женщину, устроившую ДТП, привезли в суд на инвалидной коляске. Подозреваемая плакала и просила прощения. Она сказала, что у автомобиля якобы лопнуло колесо, поэтому она не могла его контролировать и совершила наезд.

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Напомним, что смертельное ДТП произошло примерно в четыре часа утра. Mazda на огромной скорости вылетела на парковку рядом с торговым центром и сбила 27-летнюю молодую маму трех детей Машу Хивренко. Она стояла возле ТЦ , чтобы пополнить счет в банкомате. Машина сбила ее, врачи уже ничего не смогли сделать. За рулем автомобиля была 28-летняя местная жительница Татьяна В.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 2 сентября на севере Мексики возле города Сонойота столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В ДТП погибли 16 человек, 22 получили ранения.