Вел сына в 1 класс, когда сообщили о смерти жены: подробности гибели матери троих детей на Кировоградщине

В Светловодске Кировоградской области примерно в 4 часа утра 1 сентября произошло смертельное ДТП. Mazda на огромной скорости вылетела на парковку рядом с торговым центром и сбила 27-летнюю молодую маму трех детей Машу Хивренко. За рулем автомобиля была 28-летняя местная жительница Татьяна В.

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Эта трагедия всколыхнула весь небольшой городок Светловодск. 1 сентября, когда все еще спали, по центральной улице неслась Mazda. Очевидцы говорят, что авто аж рычало, видимо водительница давила по газам.

А потом раздался резкий удар и все затихло. Свидетели рассказывают, что иномарка на скорости выскочила на парковку возле торгового центра, снесла бетонную крышку колодца, врезалась в стену центра и отлетела еще на 20 метров.

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В это время возле ТЦ стояла мать троих детей Маша Хивренко, она пришла пополнить счет к банкомату. Машина сбила ее, врачи уже ничего не смогли сделать.

Знакомая семьи рассказывает, что в ночь на 1 сентября молодая мама Мария Хивренко готовила своего старшего сына 6-летнего Мишу к походу в 1-й класс. А средняя дочь, 4-летняя Вика, в этот день должна была пойти в садик. Дома оставался 1,5 месячный Богданчик.

"Она всю ночь стирала, гладила, устала сильно. Только хотела лечь поспать, как проснулся Богданчик, она покормила его и уложила. Стало светать, спать уже расхотелось. Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть. Но она решила, что нужно сбегать к банкомату, пополнить счет на карточке. Там не было денег, а с утра столько хлопот – садик, потом школа, линейка, времени не будет. Несмотря на уговоры, она пошла. Словно ее тянуло туда что-то…", – расстраивается ее знакомая.

Назад Маша уже не вернулась. Муж звонил ей, но телефон не отвечал. Он собрал детей и повел их. Среднюю завел в сад. А со старшим они радостно направились в школу, на первую линейку.

"А в это время раздался звонок, и следователь попросил прийти его на опознание тела жены. До школы они, конечно, уже не дошли. Сегодня похороны. Сына в школу отвели, детям пока ничего не говорили о смерти мамы", – говорит подруга.

У Маши Хивренко и ее супруга Саши трое деток, это обычная украинская семья. Александр ездит на заработки на север, Маша заботится о детях.

Судьба молодой мамы была нелегкой. Своей мамы у нее не было, а мачеха и родной отец от нее отказались. Поэтому роднее своего мужа и детей у нее никого не было в этой жизни.

Родные Маши собирают деньги на помощь семье. 4149501020246345 – это карточка ее свекрови Галины Капинос.

За рулем Mazda сидела 28-летняя Татьяна В. Как рассказывают знакомые погибшей, личность в городе известная. Ее считают мажоркой, чем она занимается, где работает или не работает – не известно. Мама Татьяны на заработках за границей. А ее супруг работает в Киеве.

Ее страничка в Instagram уже закрыта. Но остались фотографии в ВКонтакте. На них она сообщает, что якобы живет в Москве. Хотя на одном из фото в 2015 году демонстрирует зачетную книжку с оценками из украинского вуза.

Все время позирует с молодым человеком. Судя по всему, он какой-то спортсмен. Называет его то "роднуля", то "папуля".

Сегодня суд будет избирать меру пресечения водительнице. По предварительным данным драгер на месте ДТП не показал алкоголь в крови девушки, однако у нее взяли дополнительный анализ.