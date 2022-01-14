Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве девушки в Ужгороде: ее нашли с пакетом на голове

В пятницу, 14 января, Ужгородский городской районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в совершении убийства Габриэллы Яцкович, тело которой было обнаружено на Закарпатье с пакетом на голове. При оглашении постановления следственный судья исключил возможность внесения залога.

Об этом сообщили местные активисты, которые отслеживают расследование этого громкого преступления и освещают в Facebook. Следствие предполагает, что одной из причин, почему девушку убили, могли быть корыстные мотивы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Подозреваемым выступает 30-летний житель Виноградово Закарпатской области Ласло Феллега. При задержании у мужчины были найдены личные ценные вещи и документы на частный дом убитой Яцкович.

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Согласно информации портала "Закарпатье Онлайн", Габриэлла Яцкович была хорошо знакома с подозреваемым. Какие именно отношения были между ними следствие пока выясняет, но в социальных сетях Феллега демонстрировал романтическую связь с другой девушкой, а не Габриэллой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Габриэлла Яцкович пропала 30 декабря, о ее исчезновении в полицию сообщила подруга. Согласно материалам дела, неизвестный, вероятно сам убийца ужгородчанки, продолжал вести переписку с ее телефона от ее имени, пытаясь ввести в заблуждение, дескать, его жертва жива и отдыхает на курорте.