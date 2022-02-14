Суд снова не смог избрать меру пресечения нардепу от "Слуги народа" Кузьминых. Все подробности

В понедельник, 14 февраля, Высший антикоррупционній суд вновь не смог избрать меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого обвиняют в получении взятки в размере 558 тысяч гривен. Заседание продолжится в 8:30 вторника, 15 февраля.

Сегодняшнее рассмотрение этого вопроса началось в 12:00. Его трансляция велась на YouTube-канале ВАКС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Адвокат Кузьминых Лариса Криворучко направила отвод следственному судье – Олегу Ткаченко. Для того, чтобы решить этот вопрос, объявили перерыв. В итоге судью по делу было решено заменить на Виталия Дубаса.

Заседание перенесли из-за того, что сторона защиты нардепа после перерыва не явилась на суд. Не вернулся на него и сам нардеп.

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Добавим, что Криворучко в Facebook заявила, что по состоянию на 16:00 она не получила вызов на судебное заседание. По ее словам, таким образом было нарушено право на защиту.

Отметим, что до этого избрание меры пресечения ВАКС переносил уже три раза. Рассмотрение началось еще 7 февраля. Однако нардеп якобы забыл свой паспорт, в результате чего избрание меры пресечения перенесли на 09:45 8 февраля. На следующий день Кузьминых не явился в зал суда в указанное время, но прибыл во второй половине дня. Заседание перенесли на 11 февраля, а потом – еще на 14 февраля.

Напомним: по данным правоохранителей, в конце января нардеп требовал деньги у представителя частной фирмы за содействие в поставках медицинского оборудования больницам в Житомирской области.

Следствие установило, что "слуга" заверил предпринимателя, что обеспечит победу в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого "сотрудничества" стало КП "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

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