Нардеп Кузьминых явился в суд после "приключений" с паспортом: заседание снова перенесли

Мирослав Семенюк
Расследования
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Кузьминых подозревают во взяточничестве

Высший антикоррупционный суд Украины второй раз перенес избрание меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. Заседание продлится 11 февраля.

Такое решение было принято 8 февраля. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале ВАКС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нардеп Кузьминых на заседании суда.

Адвокат Кузьминых ходатайствовал об отводе секретаря заседания, однако суд ответил отказом.

Видео дня

Нардеп заявил о желании ознакомиться с материалами дела. С учетом его пожелания был объявлены перерыв до 11 февраля 10:00.

Также в зале суда Кузминых вручили повестку о вызове в Национальное антикоррупционное бюро для следственных действий. Они будут проводиться 9, 13 и 14 февраля.

"Приключения" с паспортом

Утром 8 февраля нардеп не явился на заседание ВАКС. Он заявлял, что находится в Житомирском апелляционном суде, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

В свою очередь сам Кузьминых в Facebook написал, что действительно находился в Житомирской апелляционном суде и пытался выйти на связь с ВАКС по видеосвязи.

"Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском Апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю – я не прятался и не собираюсь прятаться", – пишет нардеп.

В итоге заседание по избранию меры пресечения было перенесено на 16:00.

Напомним, в конце января Кузьминых задержали "на горячем" при получении взятки в размере 558 тысяч гривен. По предварительным данным, нардеп требовал деньги у представителя частной фирмы за содействие в поставках медицинского оборудования больницам в Житомирской области.

Следствие выяснило, что народный избранник заверил предпринимателя, что обеспечит победу в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

По информации НАБУ, за свои "услуги" народный депутат потребовал 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему представлялась также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.

Ранее бюро объявило в розыск Кузьминых. После этого нардеп заверил в Facebook, что самостоятельно явился в НАБУ, узнав о розыске из интернета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Кузьминых является главой подкомитета по фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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