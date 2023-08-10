Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому: все подробности

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Он обязан прибывать в органы следствия по каждому требованию.

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Об этом сообщили журналисты OBOZREVATEL из зала заседаний.

Напомним, что 3 августа в доме у Дубинского украинские силовики провели обыски. Нардеп заподозрен в выезде за границу под предлогом лечения больного отца, который ранее покидал Украину и возвращался без физической поддержки сына.

Также правоохранители расследуют факты подписания Дубинским официальных документов во время его пребывания за границей, что может свидетельствовать об их подделке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне ВАКС отправил "слугу народа" Анатолия Гунько, накануне задержанного при получении взятки, под стражу. Нардеп проведет в СИЗО 60 суток, а если захочет выйти под домашний арест, то может внести залоговую сумму в размере 30 миллионов гривень.

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