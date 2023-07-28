Суд избрал меру пресечения нардепу Аристову, который незаконно выехал на Мальдивы во время войны: что известно

Печерский районный суд города Киева 28 июля избрал меру пресечения для народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова в виде личного обязательства. Нардеп в разгар войны незаконно уехал за границу под предлогом "рабочей поездки" и отдыхал в элитном отеле на Мальдивах.

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На днях Аристову сообщили о подозрении в ложных сведениях к официальным документам для организации элитного отдыха, сам он написал заявление о составлении депутатского мандата. Подробности сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

"По материалам ГБР и ходатайству генерального прокурора сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату. Он подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане", – отметили в ГБР.

Как установило следствие, нардеп уехал из Украины под видом трехдневной рабочей поездки в Польшу с целью углубления сотрудничества нашего государства с Литвой.

"Работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину", – отметили в ГБР.

10 июля Аристов дистанционно через частную клинику в Украине открыл себе больничный до 19 июля, о чем в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось. После этого он уехал с семьей в элитную гостиницу на Мальдивах, где находился до 22 июля включительно.

Напомним, что 27 июля по материалам расследования ГБР и СБУ генеральный прокурор сообщил Аристову о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ранее "слуга народа" Аристов, входящий в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и являющийся заместителем председателя комитета, засветился на Мальдивах. В 5-звездочном отеле его и заметили журналисты.

Чтобы проверить информацию о путешествии Аристова на Мальдивы, журналисты позвонили в отель Waldorf Astoria Maldives. Работники курорта подтвердили, что народный депутат Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Более того, в отеле есть предложение свыше 500 тыс. гривен за одну ночь – с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

В партии на скандал с отдыхом нардепа в разгар войны отреагировали инициированием немедленного прекращения членства Аристова во фракции.

Между тем, 26 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны. А сотрудники СБУ и ГБР пришли к нардепу с обысками, во время которого обнаружили загранпаспорт депутата с отметками о посещении Мальдив.