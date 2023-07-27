Аристову объявлено подозрение после отдыха на Мальдивах

Сотрудники Службы безопасности Украины навестили опального парламентария Юрия Аристова с подозрением от генпрокурора о служебном подлоге после того, как он незаконно выехал на Мальдивы, чтобы отдохнуть от войны. Для того чтобы провести время на лакшери-курорте, нардеп подделал медицинские справки, оформив себе больничный.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Теперь ему инкриминируют ст. 366 Уголовного кодекса.

"Подозреваемый пытался придать законность такому отдыху. Он подготовил документы о предоставлении ему разрешения на служебную командировку на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литовской Республики", – указано в сообщении.

Однако в эти документы Аристов внес заведомо ложные сведения о сроке своего пребывания за границей. Авиабилеты на тропические острова депутат приобрел заранее.

"В результате нардеп до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives вместе с женой и детьми", – рассказали правоохранители.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт Юрия Аристова, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне журналисты-расследователи заметили в люксовой гостинице на Мальдивах Аристова с семьей. Это вызвало большой резонанс в обществе, поскольку логично считать недопустимым для народного депутата вояж на столь роскошные курорты в период войны, кровопролития, стихийного упадка экономики по стране.

После скандала он добровольно написал заявление о сложении мандата. Документ поступил в Верховную Раду 25 июля, а спустя два дня было одобрено большинством членов парламента.

Однако это не спасло опального политика от уголовного дела. Правоохранительные органы выяснили, что нардеп выехал за границу под предлогом служебной командировки, после чего дистанционно открыл больничный.