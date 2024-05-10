Суд избрал меру пресечения для криминального авторитета из Броваров, бросавшегося на полицию с оружием

Броварской горрайонный суд избрал задержанному Виктору Журавлю, который устроил пьяные разборки с полицейскими и угрожал правоохранителям оружием, меру пресечения. Мужчина арестован с возможностью внесения залога на сумму 242 тысяч гривен, сообщила столичная полиция.

"По фактам совершения хулиганских действий с применением огнестрельного оружия, угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений следователями объявлено фигуранту о подозрении", – добавили правоохранители.

Речь идет о столичном криминальном авторитете Викторе Журавле.

Во время судебного заседания фигурант признал, что вел себя "несколько неадекватно", и попросил суд отпустить его "в дальнейшем выполнять боевые задания и приносить пользу государству". То есть, на войну – Журавель заявил, что он военнослужащий.

Свое поведение он объяснил "агрессией полиции", которая, по его словам, нецензурно приказала Журавлю в Zveroboy club "рассчитаться и валить отсюда".

Также на заседание суда пришли военнослужащие, предоставившие Журавлю положительные характеристики и заявившие, что готовы взять его на поруки.

Однако суд решил арестовать фигуранта с возможностью внесения залога. По указанным в подозрении статьям ранее судимому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подробности инцидента, "несколько неадекватное" поведение в комплексе Zveroboy club и кто такой Виктор Журавель, смотрите здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, Журавель стал известен общественности после "перестрелки перевозчиков" в Броварах в 2020 году как один из лидеров ОПГ, которая эту перестрелку и организовала. Тогда две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров и устроили стрельбу.

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