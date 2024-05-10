Пьяный криминальный авторитет из Броваров бросался на полицию с оружием: его задержали. Видео 18+

Скандально известный "уголовный авторитет" Виктор Журавель из Броваров устроил пьяные разборки с полицейскими. Он угрожал правоохранителям оружием, ругался и плевался. Инцидент произошел в одном из местных общественных заведений – в банно-ресторанном комплексе Zveroboy club.

В сети появилось видео, где "уголовный авторитет" по прозвищу "Вехо" или "Журавель" ругается и плюет у полицейского, а затем достает оружие и пытается угрожать правоохранителям.

Осторожно, нецензурная лексика! Видео 18+!

На кадрах видно, как Журавель, употребляя нецензурную лексику, обвиняет полицейских в том, что они "все райотделы сдавали". Во время пьяного "выступления" он подошел вплотную к полицейскому и размахивал руками возле головы. Когда милиционер попросил его отойти и "не плеваться", Журавель провокационно плюнул ему в лицо.

После этого возникла потасовка. "Уголовный авторитет" достал пистолет и угрожал сотрудникам полиции. Однако один из правоохранителей применил против хулигана газовый баллончик, а автомат в руках другого полицейского окончательно убедил его успокоиться.

В полиции в Киевской области прокомментировали инцидент. Правоохранители отметили, что нарушитель, который в Броварах бросался и угрожал оружием полицейским, задержан, он находится за решеткой.

"Вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли по вызову, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие", – рассказали правоохранители.

Полиция также опубликовала видео задержания злоумышленника. И хотя правоохранители не называют имя задержанного, на обнародованных кадрах пользователи сети узнали Виктора Журавля.

"Фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому", – говорится в сообщении полиции.

За совершенное Журавлю грозит до 5 лет заключения. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Кто такой Виктор Журавель

Виктор Журавель – бандит с колоссальным криминальным опытом. В "лихие" 90-е годы он начинал свою бандитскую деятельность под крылом одной из ОПГ. Тогда и попал будущий криминальный авторитет в руки милиционеров. Его приговорили к 17 годам тюрьмы за разбой.

Журавель вышел на свободу в 2010 году. Однако он не изменил свой образ жизни и создал банду из трех человек, которая под видом коллекторов требовала деньги у людей.

Действовали бандиты жестоко – жертв избивали до полусмерти. Через некоторое время о них знали практически во всех близлежащих городах. Банду Журавля прозвали "черными коллекторами". Они стали "работать" не только в Киевской области, но и по всей Украине.

В 2012 году их задержали, и Журавель получил еще 13 лет тюрьмы. Однако апелляционный суд отменил приговор. Незадолго после этого злоумышленник был задержан по другому делу, однако тоже вскоре вышел на свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Журавель стал известен общественности после "перестрелки перевозчиков" в Броварах в 2020 году как один из лидеров ОПГ, которая эту перестрелку и организовала. Тогда две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров и устроили стрельбу.

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