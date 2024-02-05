Суд избрал меру пресечения директору 'Львовского арсенала': будет сидеть под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд 5 февраля избрал меру пресечения директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу. Фигурант дела о похищении почти 1,5 млрд грн на закупках снарядов для ВСУ будет находиться под домашним арестом.

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Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции". Подозреваемый также должен придерживаться ряда обязанностей.

Збитнев будет находиться под домашним арестом 20 часов в сутки. Ему запрещается покидать определенное в определении жилье с 12:00 до 8:00 на следующее утро. То есть ежедневно с 8 часов утра до 12 часов подозреваемый может свободно выходить из помещения.

При этом он должен постоянно носить электронный браслет. Збитневу запрещено общаться с определенными следствием лицами. Также он должен сдать загранпаспорт.

Отмечается, что прокурор ОГП просил назначить Юрию Збитневу стражу с залогом более 268 млн грн. Защита просил не назначать меру пресечения вообще или назначить домашний арест на 20 часов в сутки. Именно такой арест и был назначен ВАКС.

СБУ разоблачила директора "Львовского арсенала" вместе с другими чиновниками и менеджерами этой организации на схеме похищения почти 1,5 млрд. бюджетных гривен на приобретении 100 тысяч минометных снарядов для ВСУ.

По версии следствия, Юрий Збитнев в этой вероятной схеме отвечал за:

– заключение контракта со словацким посредником, компанией Sevotech;

– отправка коммерческого предложения в Минобороны, подписание контракта с Минобороны на 100 тысяч мин и дополнительного соглашения к ней;

– отправка писем, необходимых для их заключения и осуществления предоплаты, а также осуществление в дальнейшем перерасчета 35% по уплаченной предоплате на счета компании Sevotech.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" на громкой схеме хищения почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов. По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний. 27 января им объявили подозрение.

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