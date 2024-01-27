Украли около 1,5 млрд грн на закупки снарядов: СБУ разоблачила чиновников Минобороны и менеджеров 'Львовского арсенала' на громкой схеме. Фото

Служба безопасности Украины при содействии Минобороны разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала". Они подозреваются в том, что украли около 1,5 млрд грн на закупки снарядов.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны.

По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний. Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

По данным следствия, в октябре 2022 года фигуранты заключили контракт с Министерством обороны Украины на поставку 100 000 минометных выстрелов иностранного производства. Такое количество полностью покрывает на две недели потребности фронта. Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков. В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке.

Среди фигурантов – экс-чиновник Минобороны, задержанный при попытке побега из Украины на пункте пересечения границы, нынешний руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, а также директор и заместитель подставной фирмы, и член наблюдательного совета предприятия, зарегистрированного в Словакии.

По результатам договоренностей обязались начать поставки мин уже в декабре 2022 года, однако по состоянию на сегодняшний день ни одной поставки за предоплаченный на 97% контракт Минобороны не получили. Сумма ущерба государству составляет почти полтора миллиарда гривен.

Одну часть средств злоумышленники перевели на счет иностранного предприятия, а другую — на счет, не предусмотренный для таких нужд. В ходе расследования полицейским удалось наложить арест на 818 миллионов гривен украденного.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции при содействии Министерства обороны Украины, оперативного сопровождения Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генпрокурора объявили пяти фигурантам о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 Уголовного Кодекса Украины). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Украине в январе 2024 года был расторгнут убыточный государственный контракт на закупку артснарядов для ВСУ. В результате Министерству обороны возместили 1,5 млрд грн ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители поймали бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн. бюджетных гривен.

Кроме того, бывший заместитель министра обороны и экс-глав Департамента госзакупок министерства был разоблачен в еще одном эпизоде закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. Так, в феврале 2023 года было установлено, что они приобрели почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

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