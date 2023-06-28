Суд арестовал заместителя председателя Тернопольской ОВО по делу о взятке: он может выйти под залог
В среду, 28 июня, в Киеве Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю председателя Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Его заключили под стражу сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 805 200 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Срок действия меры пресечения – до 26 августа 2023 года.
"После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога", – говорится в сообщении.
Игоря Демьянчука совместно с председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко и еще одним заместителем председателя Тернопольской ОВА Игоря Гайдука обвиняют в требовании взятки у бизнесмена-волонтера.
Далее суд должен избрать также меру пресечения Игорю Гайдуку и Михаилу Головко.
"О результатах рассмотрения ходатайств об избрании другим подозреваемым мер будет сообщено дополнительно", – отметили в САП.
По данным следствия, задержанные требовали почти 2,4 млн. грн. у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении фигурантов
В тот же день НАБУ опубликовало видео разговоры предпринимателя с председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко и двумя заместителями председателя Тернопольской областной военной администрации Игорем Демьянчуком и Игорем Гайдуком.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!