Суд арестовал заместителя председателя Тернопольской ОВО по делу о взятке: он может выйти под залог

В среду, 28 июня, в Киеве Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю председателя Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Его заключили под стражу сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 805 200 грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Срок действия меры пресечения – до 26 августа 2023 года.

"После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога", – говорится в сообщении.

Игоря Демьянчука совместно с председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко и еще одним заместителем председателя Тернопольской ОВА Игоря Гайдука обвиняют в требовании взятки у бизнесмена-волонтера.

Далее суд должен избрать также меру пресечения Игорю Гайдуку и Михаилу Головко.

"О результатах рассмотрения ходатайств об избрании другим подозреваемым мер будет сообщено дополнительно", – отметили в САП.

По данным следствия, задержанные требовали почти 2,4 млн. грн. у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении фигурантов

В тот же день НАБУ опубликовало видео разговоры предпринимателя с председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко и двумя заместителями председателя Тернопольской областной военной администрации Игорем Демьянчуком и Игорем Гайдуком.

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