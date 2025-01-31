Студент колледжа в Ривном после удара током пережил клиническую смерть: в учебном заведении вину не признают

В Ривном в общежитии колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования Украины 19-летнего студента ударило током. Парень просто хотел повесить вещи на батарею в комнате, когда ток пронизал его тело. Теперь молодой человек фактически парализован. Однако в учебном заведении тщательно скрывают причины трагедии.

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Хотел повесить вещи на батарею, его ударило током

Жизнь семьи 19-летнего Дмитрия Мельника разделилась на "до" и "после" утром 24 ноября 2024 года. Как рассказала OBOZ.UA мама студента колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, из общежития им позвонили около 11 часов утра.

"Было воскресенье. Раздался звонок, и мужчина представился комендантом общежития колледжа. Он сказал, что наш сын находится в реанимации, его ударило током. Мы живем в 20 километрах от Ривного, с мужем сразу же поехали туда", – вспоминает Нина Мельник.

Как потом рассказывали двое соседей Дмитрия по комнате, в то утро он принял душ, зашел в комнату и хотел повесить свои вещи на чугунную батарею.

"Для этого он встал на колени на кровать, взялся за батарею и сказал: "Помогите" – и упал на спину. Когда мы к нему подбежали, его рука была между подоконником и батареей отопления, в том месте, где он взялся, была оголенная труба, там не было краски", – вспоминает его сосед по комнате Богдан Трищук.

Далее Богдан рассказал, что сначала помочь пробовал Назар, но вытащить руку Дмитрия не смог, поскольку ток от него бил и Назара. Потом они уже вдвоем вытащили руку товарища. Богдан добавляет, что когда Дмитрий еще держался за батарею, то его трясло током, он потерял сознание и перестал дышать.

У скорой не сработал дефибриллятор

Студенты вызвали скорую и врача в общежитие. До приезда бригады местный врач делал массаж сердца и проводил искусственное дыхание.

Скорая приехала минут через 15, но у них не сработал дефибриллятор, поэтому пришлось ждать более 30 минут, пока приедет следующая бригада. В результате почти час парень находился без сознания, его сердце не работало и мозг испытывал кислородное голодание. У него наступила клиническая смерть.

Последствия для Дмитрия стали трагическими. По словам мамы, сын долгое время находился в реанимации. Когда ему сделали МРТ, то врачи сказали, что жить он будет, а вот шансы на восстановление единичные.

"Он находится в паллиативном отделении для тяжелобольных. С ним сейчас работают реабилитологи, говорят, что организм молодой, может быть, что-то восстановится", – вздыхает мама.

Через несколько дней после случившегося отец Дмитрия пошел в полицию, чтобы написать заявление. Но дежурный ему сказал, что ничего писать не надо, ведь сообщение от скорой помощи есть, следствие будет.

А примерно 20 декабря к ним пришел участковый. Он попросил какие-то документы и сказал, что дело сдадут в архив.

"Мы удивились, ведь нам сказали, что следствие будет идти. На что участковый ответил, что раз нет заявления от родителей, то дело и закроют. Тогда мы снова пошли в полицию. Только тогда нас опросили. Насколько я знаю, самих товарищей по комнате Дмитрия не опрашивали, мы их письменные пояснения сбрасывали следователю. Он нам объяснил, что они должны получить историю болезни сына из больницы, провести судебно-медицинскую экспертизу, тогда будут приглашать свидетелей. Уголовное дело открыто, но больше нам ничего не говорят. Куда бы мы ни обращались, нам нигде не помогают", – делится мама Дмитрия.

Комиссия учебного заведения никаких нарушений не нашла

В колледже Национального университета биоресурсов и природопользования также запросили медицинские документы пострадавшего парня для внутреннего расследования.

Но в вузе больше интересовались, не было ли выявлено алкоголя или наркотиков. Далее их интересовало, есть ли на теле точки поражения током.

Через три недели учебное заведение выдало свое заключение комиссии. В нем ни словом не упоминаются те свидетельства, которые дали студенты, ставшие очевидцами этого ужасного случая. Ни слова о том, что это был удар током.

По мнению комиссии, просто "при попытке студента повесить мокрое полотенце на батарею центрального отопления у Мельника Дмитрия внезапно ухудшилось состояние здоровья".

Комиссия не нашла источника тока, который мог бы повлиять на сеть отопления общежития. Причины несчастного случая не установлены, противоправные действия не установлены, жалоб на систему отопления не было, каких-либо недостатков технического состояния общежития или нарушения правил безопасности использования электроприборов жильцами тоже не выявлено.

Документ подписали инженер по охране техники безопасности А. М. Иванченко, замдиректора по АХЧ С. В. Ковальчук, глава профкома, преподаватели и даже электромонтер.

Никаких комментариев в учебном заведении не дают.

Учился и хотел быть независимым

До трагедии 19-летний Дмитрий Мельник окончил 9 классов школы, три года отучился в колледже и поступил в этом же заведении на факультет "Финансы и банковское дело" на бакалавра.

"Он всегда хотел быть независимым от помощи родителей. Поэтому подрабатывал в последнее время в одном из магазинов сети "7/23". Сам сдал на права, жил как все студенты, учился уже на 2-м курсе", – говорит Нина Мельник.

Как сообщили в полиции Ривненской области OBOZ.UA , по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Поэтому материалы дела передали следователям для дальнейшей работы.