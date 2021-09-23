Стрелявшего в машину Шефира могут не найти, – Геращенко

Человека, который расстрелял автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, могут не найти. Однако правоохранители приложат все усилия для его поимки.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 23 сентября заявил советник главы МВД Антон Геращенко. Он пояснил, что ведомство не может гарантировать стопроцентный результат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Но мы не можем гарантировать, что будет стопроцентный результат, хотя и сделаем все возможное", – сказал Геращенко.

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Также он отметил, что рассматривается множество версий нападения, однако основная – политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха как для президента, так и для его окружения.

"По задумке организаторов и исполнителей, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть", – подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на помощника главы государства было совершено 22 сентября. Автомобиль, в котором ехал Шефир, обстреляли. В результате ранения получил водитель, но сам помощник не пострадал.

К обследованию места покушения привлекли множество сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Они проверяют более 430 гектаров леса.