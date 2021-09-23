На суше и под водой: полицейские и нацгвардейцы ищут улики на месте покушения на Шефира. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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На суше и под водой: полицейские и нацгвардейцы ищут улики на месте покушения на Шефира. Фото и видео

В Киевской области к обследованию места покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира привлекли множество сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Они обследуют более 430 гектаров леса.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел. Также привлечены сотрудники ГСЧС, в частности, водолазы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Место покушения обследует множество полицейских и нацгвардейцев.

Отмечается, что проводится осмотр водоемов, а оперативники собирают аналитическую информацию и опрашивают свидетелей.

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Проверяются возможные пути отхода стрелка и отрабатываются транспортные средства, которые находились в радиусе места совершения преступления.

Обследование места покушения на Шефира.

На экспертизу направили найденные гильзы. Эксперты продолжают работать с автомобилем Шефира.

Напомним, что к спецоперации по розыску злоумышленников были привлечены вертолеты.

К работам привлекли водолазов.
Привлечены сотрудники ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на помощник главы государства было совершено 22 сентября. Автомобиль, в котором ехал Шефир, обстреляли. В результате ранения получил водитель, но сам помощник не пострадал.

Позднее СМИ узнали, что Служба безопасности взяла под охрану Шефира.

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