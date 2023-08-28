Столкнулись при развороте: в ГБР озвучили все версии авиакатастрофы на Житомирщине, в которой погибли три летчика
Государственное бюро расследований будет проверять три версии трагедии, когда из-за столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в небе над Житомирской областью погибли три летчика. Уже известно, что катастрофа произошла при совершении маневра разворота.
Об этом заявила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Єдині новини" 28 августа. Она рассказала, что следствие прорабатывает такие вероятные версии:
– техническая неисправность самолетов;
– ошибка пилотов;
– нарушения при организации совершения полетов.
Предварительная квалификация – это нарушение правил полетов или подготовки к ним. Однако для того, чтобы выяснить настоящую причину инцидента, необходимы "многие экспертизы, которые не делаются за один день".
"Сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Это то, что мы получили сегодня утром от следователей", – сообщила Сапьян.
К расследованию также будут привлекаться специалисты из Генерального штаба ВСУ и Командования Воздушных сил ВС Украины.
Как писал OBOZREVATEL:
– 25 августа в небе над Житомирщиной произошла трагедия. При выполнении боевого задания столкнулись L-39. Все трое пилотов погибли, сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Официально об этом было объявлено на следующий день, 26-го числа.
– Жертвами стали капитан Андрей Пильщиков, майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин. Их фото можно найти по ссылке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!