В ДТП с Porsche под Львовом погиб сын известного бизнесмена. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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В ДТП с Porsche под Львовом погиб сын известного бизнесмена. Фото

В смертельном ДТП, которое произошло во Львовской области 4 августа, погиб сын известного львовского бизнесмена Ростислава Крока. Павлу было 23 года.

Об этом пишет "Твоє місто". Также издание опубликовало фото парня (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Porsche от удара превратился в груду металла.

Павел Крок был за рулем Porsche, который врезался в грузовик Man. По данным правоохранителей, легковушка выехала на встречную полосу. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.

За рулем грузовика был 32-летний житель Стрыйского района, он отделался легкими травмами.

Авария произошла вблизи поселка Брюховичи.

О Павле Кроке известно, что он какое-то время учился и жил в Австрии. Его отец является совладельцем комплекса "Жемчужина Карпат" в Славске. Также он основал компании "Жемчужина-Люкс" и "Западэнергомонтажстрой".

Павлу Кроку было 23 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла вблизи поселка Брюховичи, что под Львовом, 4 августа ночью. Автомобиль Porsche на большой скорости врезался в фуру. Водитель легковушки погиб на месте.

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