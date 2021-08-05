В ДТП с Porsche под Львовом погиб сын известного бизнесмена. Фото

В смертельном ДТП, которое произошло во Львовской области 4 августа, погиб сын известного львовского бизнесмена Ростислава Крока. Павлу было 23 года.

Об этом пишет "Твоє місто". Также издание опубликовало фото парня (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Павел Крок был за рулем Porsche, который врезался в грузовик Man. По данным правоохранителей, легковушка выехала на встречную полосу. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.

За рулем грузовика был 32-летний житель Стрыйского района, он отделался легкими травмами.

О Павле Кроке известно, что он какое-то время учился и жил в Австрии. Его отец является совладельцем комплекса "Жемчужина Карпат" в Славске. Также он основал компании "Жемчужина-Люкс" и "Западэнергомонтажстрой".

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла вблизи поселка Брюховичи, что под Львовом, 4 августа ночью. Автомобиль Porsche на большой скорости врезался в фуру. Водитель легковушки погиб на месте.