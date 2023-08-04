'Стал долларовым миллионером во время войны': военкома из Одесщины после скандала о незаконном обогащении отправили на фронт

В ходе проверок украинских военкоматов, анонсированных президентом Владимиром Зеленским, в Одесской области выявлен еще один комиссар, который внезапно обогатился вплоть до масштабов долларового миллионера. Им оказался некий Смирнов из города Южный в 45 км от областного центра.

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Об этом сообщили на Facebook Одесского ТЦК и Социальной поддержки. Смирнов также "пригрел" возле себя двух ближайших соратников, что оградило их от перспектив оказаться на линии фронта.

"Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все три вышеупомянутых военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки Южного переведены для последующей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже фронта", – указано в сообщении.

Пока фигуранты будут выполнять боевое задание, правоохранительные органы займутся уголовным производством для выяснения всех обстоятельств обогащения Смирнова. Производство по этому делу возбудило Госбюро расследований.

"Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой", – подчеркнули в ТЦК.

Напомним, президент Зеленский заявил, что плановые проверки украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки выявляют множество злоупотреблений. Он отметил, что в военкоматах должны работать люди, которые потеряли конечности, но не потеряли достоинство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мать другого военкома из Одессы Борисова во время полномасштабной войныстала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью несколько миллионов евро, а жена – офиса. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома.

В результате широкого скандала в обществе, Борисов был уволен с должности. Однако на этом последствия внезапного обогащения не закончились.

25 июля Печерский районный суд города Киева избрал для него меру пресечения под стражей, несмотря на то, что военком жаловался на проблемы со здоровьем, вплоть до того, что он может умереть. Суд эти жалобы отклонил, и Борисов проведет в СИЗО 60 дней либо внесет залог 150 млн грн.

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