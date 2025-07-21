Ссора на почве ревности: на Ривненщине мужчина облил жену бензином и поджег. Фото

В Ривненском районе мужчина пытался убить свою жену, закрыв ее в авто и подпалив. Сейчас за жизнь потерпевшей борются врачи, а сам злоумышленник получил смертельные ожоги.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области. Инцидент произошел вечером 19 июля в селе Шубков, когда 44-летний местный житель на автомобиле "ВАЗ 2107" забрал с работы свою жену.

По дороге водитель повернул в поле, где между супругами возникла ссора на почве ревности. Тогда мужчина пристегнул 41-летнюю жену ремнем безопасности, облил автомобиль, женщину и себя бензином и поджег.

Пострадавшей удалось выбраться из авто и потушить пламя, вскочив в лужу. Женщина дошла до дороги, где ее увидели односельчане и вызвали скорую.

Медики диагностировали у пострадавшей 70% ожогов тела и госпитализировали в реанимацию. Ее 44-летнего мужа также доставили в больницу, однако он скончался.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п. 4 ч.2 ст.115 УК Украины – покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. По делу продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля в Черкасской области в Звенигородском районе женщина убила своего мужа шампуром во время ссоры. Злоумышленнице сообщили о подозрении.

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