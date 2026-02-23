Среди пострадавших – гражданин Китая: в Украине разоблачили банду, которая занималась похищениями людей, поджогами авто и не только. Фото

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которую создали бывшие "смотрящие" Киевского следственного изолятора. Группировка совершила разбои, похищения, вымогательства и запугивания граждан.

По данным заместителя председателя Нацполиции Андрея Небытова, двое ранее судимых организаторов во время отбывания наказания имели статус так называемых "смотрящих" в Киевском СИЗО. После освобождения они создали и возглавили устойчивую группировку, в которую вошли еще десять человек.

Упомянутые выше люди обеспечивали распространение преступного влияния в следственном изоляторе, передавали запрещенные вещи и средства связи для заключенных.

Бывшие "смотрящие" сохранили свое влияние в СИЗО и, угрожая убийством, начали требовать деньги у заключенных за "безопасное пребывание". Они незаконно завладели автомобилем BMW X7, совершали разбойные нападения и грабежи в Киеве и области, организовывали вымогательство средств под видом несуществующих долгов, втянули несовершеннолетнего в преступную деятельность и незаконно приобрели и использовали огнестрельное оружие, в частности автомат АК-74.

Кроме того, фигуранты запугивали граждан и, привлекая несовершеннолетних, грабили мужчин, отбирая деньги и ценности. По данным Андрея Небытова, один из самых резонансных эпизодов – похищение гражданина Китая. Его заманили в Украину под видом инвестирования, вывезли в арендованный дом на Житомирщине. Там иностранца удерживали трое суток, били и требовали деньги. Впоследствии они завладели его банковскими счетами и незаконно присвоили 28 тысяч долларов.

В рамках спецоперации правоохранители задержали 11 участников и одного организатора, который находился в трех километрах от границы с Молдовой и пытался покинуть Украину. Еще одному организатору заочно сообщили о подозрении, вскоре его объявят в международный розыск. В рамках более 20 обысков удалось изъять две машины, оружие и более 90 патронов, ножи, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

13 фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Речь идет о создании и участии в преступной организации (ст. 255 УКУ), распространении преступного влияния (ст. 255-1 УКУ), разбое (ст. 187 УКУ), грабеже (ст. 186 УКУ), вымогательстве (ст. 189 УКУ), незаконном завладении транспортным средством (ст. 289 УКУ), незаконное обращение с оружием (ст. 263 УКУ), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 УКУ) и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 304 УКУ). За содеянное фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Одному из организаторов суд назначил круглосуточный домашний арест, остальным – содержание под стражей без определения залога.

