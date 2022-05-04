Среди погибших двое детей: полиция сообщила детали ДТП в Ривненской области

Участниками смертельного ДТП, которое произошло на Ривненщине 3 мая, стали 38 человек. Среди жертв автокатастрофы – два 17-летних подростка.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, в пассажирском автобусе, который столкнулся с бензовозом и микроавтобусом, находилось несколько семей. Правоохранители продолжают поиски четырех погибших из Киевской области.

Также в полиции отметили, что установлены места проживания всех пострадавших, среди которых 12 мужчин, из которых 6 погибли, и 26 женщин, из них 20 погибли. Согласно данным правоохранителей:

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Киевская область: погибших – 14, травмированных – 1;

Житомирская область: погибших – 3, травмированных – 5;

Черниговская область: погибших – 1, травмированных – 3;

Харьковская область: погибших – 4;

Хмельницкая область: погибших – 1 (52-летний водитель пассажирского автобуса), травмированных – 1;

Донецкая область: погибших – 1;

АР Крым: погибших – 1;

Закарпатская область: погибших – 1 (44-летний водитель микроавтобуса);

Ривненская область: травмированный – 1;

Одесская область: травмированных – 1.

Напомним: ДТП произошло неподалеку от села Сытное Дубенского района. Автобус, попавший в аварию, ехал по маршруту "Харьков – Згожелец". Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, по предварительной версии, является виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в ночь на 3 мая легковой автомобиль на скорости протаранил установленные на дороге бетонные блоки. От полученных травм водитель машины скончался.