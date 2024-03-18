УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять "схем" для уклонистов. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
1,1 т.
Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять 'схем' для уклонистов. Фото

Служба безопасности Украины заблокировала еще пять "схем для уклонистов" в разных регионах. В общей сложности были задержаны восемь организаторов оборудок, среди которых оказались директор театра в Кропивницком и чиновница городского отдела ЗАГС.

Об этом 18 марта сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, за деньги злоумышленники предлагали избежать призыва и сбежать за границу на основании поддельных документов.

Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять "схем" для уклонистов. Фото

Стоимость таких услуг оценивали до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от разновидности "схемы".

В частности, контрразведчики СБУ задержали в Киеве двух жителей столицы, которые отправляли военнообязанных в Европейский Союз по поддельным документам.

Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять "схем" для уклонистов. Фото

Они искали клиентов среди своих знакомых и предлагали им несколько схем выезда.

В частности, фигуранты оформляли уклонистов водителями международных рейсов. Затем их персональные данные вносили в систему "Путь" в качестве перевозчиков медицинских товаров и гуманитарных грузов.

За отдельную сумму они продавали своим клиентам фиктивные виды на проживание на территории соседней страны ЕС.

Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять "схем" для уклонистов. Фото

Кроме того, одна из схем включала поддельный выездной штамп, при наличии которого можно было пересечь границу автобусными рейсами.

А в Кировоградской области был задержан директор одного из областных театров, который за деньги устраивал в штат актеров, чем гарантировал "бронь" от мобилизации.

Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять "схем" для уклонистов. Фото

В Днепре разоблачили юриста, который предлагал оформить фиктивный брак или опекунство над лицом с инвалидностью во избежание призыва. К своей деятельности он привлек четырех сообщников, в том числе должностное лицо местного отдела регистрации актов гражданского состояния (РАЦС).

После регистрации "брака" мужчина сопровождал женщину с инвалидностью в поездке за границу якобы для ее лечения, а уже через несколько часов "жена" возвращалась в Украину.

В дальнейшем ей оформляли развод и регистрировали новый "брак".

Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять "схем" для уклонистов. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на границе был задержан украинец призывного возраста, который ехал в Словакию. В ходе проверки мужчина предоставил фальшивые документы, судя по которым оказался почти "султаном" стремя женами и тремя детьми.

Напомним также, в Верховной Раде ищут способы перекрыть "лазейку" для уклонистов. В частности, депутаты намерены сделать невозможными случаи, когда смотрителями лица с инвалидностью оформляют сразу нескольких людей. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!