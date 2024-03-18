Среди фигурантов – директор театра в Кропивницком: в Украине заблокировали еще пять 'схем' для уклонистов. Фото

Служба безопасности Украины заблокировала еще пять "схем для уклонистов" в разных регионах. В общей сложности были задержаны восемь организаторов оборудок, среди которых оказались директор театра в Кропивницком и чиновница городского отдела ЗАГС.

Об этом 18 марта сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, за деньги злоумышленники предлагали избежать призыва и сбежать за границу на основании поддельных документов.

Стоимость таких услуг оценивали до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от разновидности "схемы".

В частности, контрразведчики СБУ задержали в Киеве двух жителей столицы, которые отправляли военнообязанных в Европейский Союз по поддельным документам.

Они искали клиентов среди своих знакомых и предлагали им несколько схем выезда.

В частности, фигуранты оформляли уклонистов водителями международных рейсов. Затем их персональные данные вносили в систему "Путь" в качестве перевозчиков медицинских товаров и гуманитарных грузов.

За отдельную сумму они продавали своим клиентам фиктивные виды на проживание на территории соседней страны ЕС.

Кроме того, одна из схем включала поддельный выездной штамп, при наличии которого можно было пересечь границу автобусными рейсами.

А в Кировоградской области был задержан директор одного из областных театров, который за деньги устраивал в штат актеров, чем гарантировал "бронь" от мобилизации.

В Днепре разоблачили юриста, который предлагал оформить фиктивный брак или опекунство над лицом с инвалидностью во избежание призыва. К своей деятельности он привлек четырех сообщников, в том числе должностное лицо местного отдела регистрации актов гражданского состояния (РАЦС).

После регистрации "брака" мужчина сопровождал женщину с инвалидностью в поездке за границу якобы для ее лечения, а уже через несколько часов "жена" возвращалась в Украину.

В дальнейшем ей оформляли развод и регистрировали новый "брак".

Как сообщал OBOZ.UA, на границе был задержан украинец призывного возраста, который ехал в Словакию. В ходе проверки мужчина предоставил фальшивые документы, судя по которым оказался почти "султаном" стремя женами и тремя детьми.

Напомним также, в Верховной Раде ищут способы перекрыть "лазейку" для уклонистов. В частности, депутаты намерены сделать невозможными случаи, когда смотрителями лица с инвалидностью оформляют сразу нескольких людей.

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