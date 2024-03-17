Почти как султан: мужчина предоставил фальшивые документы о трех женах и детях во время пересечения границы

Пограничники задержали мужчину призывного возраста, который направлялся в Словакию. В ходе проверки он предоставил фальшивые документы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Отмечается, что мужчина оказался почти "султаном", потому что у него три жены и трое детей.

Как сообщили пограничники, мужчина следовал в Словакию рейсовым автобусом. На контроле вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу предоставил три свидетельства о рождении детей, оказавшихся гражданами Таджикистана.

Ежеловик рассказал, что по национальности он таджик и до приезда в Украину проживал в Таджикистане. Там двое жен, от которых у него трое детей. В 2022 году приехал в Киев и после женитьбы на украинке приобрел гражданство Украины.

В ходе проверки в свидетельствах о рождении "его" детей пограничники обнаружили подделки. Оригинальные данные в документах были вытравлены химическим веществом, а сверху нанесли новый текст. Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения направили в Нацполицию.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд законных оснований, в том числе различные заболевания, дают право на освобождение от мобилизации. Получить отсрочку или освобождение от службы могут украинцы, у которых диагностированы заболевания нервной системы и нарушения психики.

Согласно законодательству человек не может по собственному желанию отказаться от мобилизации. Однако если военнообязанный все же избегает военной службы, это может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.