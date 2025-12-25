'Сработала взрывчатка': в Черкасской области сгорело авто депутата местного совета. Видео

В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области на Сочельник 24 декабря 2025 года сгорел автомобиль городского депутата Виталия Сторожука. Сам он назвал инцидент покушением на свою жизнь.

Об этом Сторожук сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, под автомобилем было заложено взрывное устройство.

"В 22:05 я сел в свой автомобиль и начал движение. В этот момент сработала взрывчатка, заложенная под дном авто. Я успел выскочить из автомобиля. Машина сгорела полностью. Я жив. Это – главное", – сказал депутат.

Он добавил, что это "не несчастный случай и не бытовая история, а покушение на жизнь". Также Сторожук сообщил, что сотрудничает со следствием.

Пресс-служба полицейского управления Черкасской области пока не подтвердила версию с заложенной взрывчаткой под дно автомобиля, но открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) УКУ. По данным правоохранителей, причину взрыва до сих пор выясняют взрывотехники.

"Установлено, что в результате взрыва и возгорания никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", – говорится в сообщении.

