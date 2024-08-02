Создавали искусственные препятствия в получении документов на отсрочку: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК. Фото

В Тернопольской области 2 августа объявили о подозрении пяти участникам коррупционной схемы в ТЦК во главе с руководителем районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, его трем подчиненным и работнику Борщевского городского совета. Им всем изберут меру пресечения.

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Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко на брифинге. Он отметил, что речь идет не только о коррупционной составляющей, но и о насильственных преступлениях.

Как сообщили правоохранители, задержанные участники преступной группы создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имевших законное право на отсрочку. По делу шесть пострадавших.

Среди них – житель Чортковского района. Видеорассказ потерпевшего был обнародован во время брифинга.

Мужчина не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации, поскольку является отцом четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Он рассказывает, что ночью в его дом ворвались люди в форме и начали наносить удары ногами по телу. После этого мужчину вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении.

Уже со временем он узнал, что родственники заплатили 30 тысяч гривен, чтобы его отпустили. Врачи обнаружили у мужчины сломанные ребра.

У каждого из пострадавших требовали разные суммы средств. Если у человека не было денег, чтобы откупиться от службы в ВСУ, привлекали к строительству дома для сотрудника ТЦК.

В полиции призывают людей, пострадавших от действий преступной группы, обратиться в полицию по месту жительства и дать показания. Предполагают, что пострадавших гораздо больше и что их запугивали, чтобы они не обращались к правоохранителям.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Тернопольщины ликвидировала коррупционную схему одного из районных ТЦК. Они разработали преступный план для желающих избежать мобилизации. В месяц "заработки" злоумышленников достигали от 100 до 150 тысяч долларов.

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