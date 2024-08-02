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Создавали искусственные препятствия в получении документов на отсрочку: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК. Фото

Надежда Данищук
Расследования
2 минуты
1,9 т.
Создавали искусственные препятствия в получении документов на отсрочку: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК. Фото

В Тернопольской области 2 августа объявили о подозрении пяти участникам коррупционной схемы в ТЦК во главе с руководителем районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, его трем подчиненным и работнику Борщевского городского совета. Им всем изберут меру пресечения.

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Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко на брифинге. Он отметил, что речь идет не только о коррупционной составляющей, но и о насильственных преступлениях.

Создавали искусственные препятствия в получении документов на отсрочку: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК. Фото

Как сообщили правоохранители, задержанные участники преступной группы создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имевших законное право на отсрочку. По делу шесть пострадавших.

Среди них – житель Чортковского района. Видеорассказ потерпевшего был обнародован во время брифинга.

Создавали искусственные препятствия в получении документов на отсрочку: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК. Фото

Мужчина не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации, поскольку является отцом четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Он рассказывает, что ночью в его дом ворвались люди в форме и начали наносить удары ногами по телу. После этого мужчину вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении.

Уже со временем он узнал, что родственники заплатили 30 тысяч гривен, чтобы его отпустили. Врачи обнаружили у мужчины сломанные ребра.

У каждого из пострадавших требовали разные суммы средств. Если у человека не было денег, чтобы откупиться от службы в ВСУ, привлекали к строительству дома для сотрудника ТЦК.

Создавали искусственные препятствия в получении документов на отсрочку: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК. Фото

В полиции призывают людей, пострадавших от действий преступной группы, обратиться в полицию по месту жительства и дать показания. Предполагают, что пострадавших гораздо больше и что их запугивали, чтобы они не обращались к правоохранителям.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Тернопольщины ликвидировала коррупционную схему одного из районных ТЦК. Они разработали преступный план для желающих избежать мобилизации. В месяц "заработки" злоумышленников достигали от 100 до 150 тысяч долларов.

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