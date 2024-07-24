Наживались на военнообязанных: в Тернопольской области ликвидировали коррупционную схему в ТЦК. Фото и видео

Полиция Тернопольской области ликвидировала коррупционную схему одного из районных территориальных центров комплектования. Чиновники этого ТЦК придумали преступный план для желающих избежать мобилизации. В месяц "заработки" злоумышленников достигали от 100 до 150 тысяч долларов.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Отмечается, что организатору и одному из подельников следователи уже сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские с бойцами спецподразделения КОРД провели на территории Тернопольской и Львовской областей 38 обысков, в ходе которых выявили и изъяли около 100 000 долларов, 80 000 евро, 2 миллиона гривен, служебную документацию, компьютерную технику и другие свидетельствующие о незаконной деятельности чиновников.

Каждая услуга, которую "оказывали должностные лица", имела свою цену. Сумма колебалась от 1 до 15 тысяч долларов.

За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до 2000 долларов.

От 5000 до 15 000 тысяч долларов "стоило" влияние на членов ВЛК с целью списания с военной службы, а также за помощь в переводе с боевых частей в тыловые с перспективой освобождения из войска.

В настоящее время работники уголовного розыска установили, что злоумышленники таким образом "помогли" почти 150 лицам.

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что организатору незаконных заработков помогали пятеро сообщников.

"Организатору и одному из подельников следователи уже сообщили о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы", – сообщили правоохранители.

Организатору коррупционной схемы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды в большом размере). Санкция статьи предусматривает наказание за лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

С трех до восьми лет с конфискацией имущества грозит и одному из сообщников.

Наживаться должностным лицам на уклонистах помогали и гражданские. Полицейские устанавливают всех сообщников. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах государства задержаны более 10 организаторов соглашений, среди них – должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий.

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